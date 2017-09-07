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Bingöl'de 1 milyon 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)-  JANDARMA ekipleri tarafından Bingöl'ün Genç İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 50 bin kök hint keneviri ile 148 kilo kubar esrar ele geçirildi

07 Eylül 2017 21:52

BİNGÖL, (DHA)-  JANDARMA ekipleri tarafından Bingöl\'ün Genç İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 50 bin kök hint keneviri ile 148 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma tarafından Genç İlçesi Yazkonağı Köyü Sarısu Mahallesi Eski Sarısu Mevkii\'nde bugün yapılan operasyon sonucu bir tarla içerisine kurutulmaya bırakılmış halde 148 kilo kubar esrar ile 3 farklı noktada yaklaşık 1 milyon 50 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde narkotik ve psikotrop madde ile mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı.

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