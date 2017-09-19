Bingöl Valiliği’nden düğün konvoyu uyarısı 

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valiliği kent merkezindeki ana caddelerde araçlarını durdurup halay çekerek trafiğin aksamalarına neden olan düğün konvoyları hakkında yasal işlemin başlatılacağını duyurdu.

Bingöl genelinde son zamanlarda düğün merasimlerinden sonra oluşturulan konvoylarla ana arterlerin, cadde, sokak ve kavşakların kapatılma nedeniyle trafikte yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere Bingöl Valiliği\'nden konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kamuya ait alanlarda mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin uygulanacağı uyarısı yapılan Valilik açıklaması şöyle:

\"Ana Cadde, sokak ve kavşaklar kamuya ait olup bütün vatandaşların kullanımına ayrılan yerlerdir. Bu yerlerin düğün sonrası oluşturulan konvoylarla kapatılması, halay çekilmesi, klakson çalınarak gürültü edilmesi suretiyle kamunun istirahatini bozanların, mevzuata aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi halinde, gerekli yasal işlemin yapılacağının bilinmesini, yasaların verdiği yetki ve görev çerçevesinde ve halka hizmet odaklı yürütülen bu denetim ve uygulamaların devam edeceği, sizlerin de vereceğiniz destek ve yardımlar ile yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması ve sunulan hizmetin kalitesinin artması açısından önemlidir.\"