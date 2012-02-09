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Bingöl Valiliği: 9'u ölü 12 terörist ele geçirildi BİNGÖL (A.A)

09 Şubat 2012 12:52

-Bingöl Valiliği: 9'u ölü 12 terörist ele geçirildi BİNGÖL (A.A) - 09.02.2012 - Bingöl Valiliği, Ilıca beldesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3'ü sağ, 9'u ölü olmak üzere 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 04.00 sıralarında, alınan bir istihbarat doğrultusunda güvenlik güçlerinin merkez Ilıcalar beldesinde bir eve operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, ''Operasyon sonucunda 3 örgüt mensubunun sağ, 9 örgüt mensubunun da ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Olay yerinde 9 Kalaşnikof, 5 el bombası, 1 roketatar, 2 M-16 ve bir miktar C-4 patlayıcı madde, bir büyük ve bir küçük telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir'' denildi.

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