Bingöl Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında var olan toplu iş sözleşmesi, iki tarafın anlaşma sağlamasıyla yenilendi.

Bingöl Üniversitesi ve Tez-Koop-İş Sendikası arasında, süresi tamamlanan \'toplu iş sözleşmesi\' yapılan müzakereler sonucunda yenilendi. Yenilenen sözleşmenin imzaları ise düzenlenen bir törenle atıldı. İmza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, Tez-Koop-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz ve üniversitenin sendika temsilcisi Bayram Hasar katıldı. Rektör Prof. Dr. Çapak, imza töreninde yaptığı konuşmada, \"Üniversitemiz imkânları çerçevesinde personele gerek özlük hakları, gerekse mali haklar konusunda tatmin edecek artış yapmaya çalıştık. Yapılan toplu iş sözleşmesi çalışan işçi personellerimize hayırlı olsun\" dedi.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Tez-Koop-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz birbirlerini tebrik ederek toplu iş sözleşmesi metnini imzaladı.



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