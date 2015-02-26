Bingöl saldırısının ardından öldürülen 4 kişinin olay ile bağı kurulamadı!

Bingöl'de, 9 Ekim 2014 tarihinde Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e, 2 polisin şehit olduğu, Emniyet Müdürü ile 1 korumasının yaralandığı olay gecesi Genç İlçesi'nde öldürülen 4 kişi ilgili sürdürülen soruşturmada iki olay arasında bir bağ kurulamadığı belirtildi. Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik saldırının ardından 4 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Teröristleri yakalayıp cezalandırdık' demişti.

Bingöl Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demirağ tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Ekim 2014 tarihinde Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi ile Yeşim Sokak'ın kesiştiği noktada düzenlenen silahlı terör saldırısı sonucu Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in ağır yaralandığı, Yardımcısı Atif Yılmaz ile Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu ve koruma polisi Uğur Atlı'nın yaralandığı hatırlatıldı.

İddianamede, şöyle denildi:

"Silahlı saldırı olayının failleri ile ilgili olarak olay günü araştırmalara devam edildiği sırada, Bingöl-Genç karayolu Genç Köprü Mevkii'nde Genç Emniyet müdürlüğü ve polis özel harekat ekiplerince yapılan uygulamada 12 AR 900 plaka beyaz renkli araç içerisinde güvenlik güçlerine ateş açılmıştır. Çıkan çatışma neticesinde, soruşturma dosyasında yer alan teröristler Ali Bozan, Emre Ekinci, Ramazan Özmaskan ve Ömer Topal'ın ölü olarak ele geçirildiği, araç şoförü şüpheli Erhan Şenyuva'nın çatışma sırasında kaçtığı, söz konusu aracın Bingöl merkezde bulunan bir araç kiralama servisinden 09.10.2014 günü saat 13.00 sıralarında Erhan Şenyuva tarafından kiralandığı tespit edilmiştir. Araç içerisinde 2 adet Kalaşnikof marka silah, 6 adet şarjör ve çok sayıda bu silahlara ait fişek bulunmuştur."

İddianamede, öldürülen kişililerden Ramazan Özmaskan'ın parmak izlerinin 23 Haziran 2011 tarihinde Varto-Karlıova karayolunun 3'üncü kilometresindeki özel bir sürücü eğitim kursu alanı girişine el yapımı bomba yerleştirilmesi olayında olay yerinden elde edilen parmak izlerinin aynı olduğu tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu yargılanan Erhan Şenyuva ve Ali Kılıçgedik'in ifadelerine de yer verildi. Kılıçgedik ve Şenyuva hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12'şer yıl hapis cezası istendi.

İddianame, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk duruşmanın 12 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.

Tutuklu 2 sanığın avukatı Ömer Faruk Hülakü, iddianamede çatışmada öldürülen 4 kişi ile Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik saldırı olayı arasında bir bağ kurulamadığını bu konudaki soruşturmada sonunda kanıt yetersizliğinden tutuksuz yargılandıklarını belirterek, şöyle dedi

"Müvekillerim sadece örgüt üyelerini bir bölgeden bir bölgeye geçmeleri konusunda yardım ettikleri için örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Emniyet Müdürüne yönelik saldırı dosyasının ise delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar ile sonuçlanmasını bekliyoruz."