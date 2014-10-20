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Bingöl saldırısında ikinci tutuklama

Bingöl'de emniyet mensuplarına yönelik saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

20 Ekim 2014 09:42

Bingöl'de iki polisin şehit olduğu saldırıya yönelik 1 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

Bingöl'de Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Komiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu, Emniyet Müdürü Atalay Ülker'in de yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Umut Savaş K. hakkında savcının itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umut Savaş K'yi Mersin'de gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Böylece saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

 

 

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