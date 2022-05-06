Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine bir ay içinde üç farklı isim atandı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bugün yapılan değişiklik ile 1 ay içerisinde üçüncü il müdürü görev aldı. Son atama ile Bingöl'ün yeni İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel oldu.

Bugün yapılan değişiklikle Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 1 ay içerisinde üçüncü müdür atanmış oldu. Öncelikle geçtiğimiz ay görevde bulunan il müdürü Rahmi Güney görevden alınarak yerine Kadri Engin atanmıştı.

Kamubiz'den Recep Aydın'ın haberine göre, Kadir Engin'in göreve başlamasından kısa bir süre sonra Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Rahmi Güney tekrar atandı.

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Kadri Engin ile Rahmi Güney arasında yapılan son görev değişimi bu kez farklı bir isimle gerçekleşti.

Bugün Rahmi Güney yeniden görevden alınarak; bir ay önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hemşehrisi olan Halil Yücel atandı. Mevcut müdür Rahmi Güney ise merkeze çekildi.

24 Mart tarihinde Rahmi Güney merkeze çekilirken yerine Kadri Engin atanmıştı.