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Bingöl hakkında espri yaptı, hakkında soruşturma başlatıldı

23 Nisan 2020 07:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan bir kişinin Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl'e getirilen 123 yolcudan P. P.’nin sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

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