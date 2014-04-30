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Bingöl Emniyet Müdürü istifa etti

Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin, görevinden istifa etti

30 Nisan 2014 20:31

Bingöl'de 2012 yılının Eylül ayında Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Taştekin, bugün görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyleyen Taştekin'in İlçe Emniyet Müdürleri ile telefonla görüşerek, istifa ettiğini bildirdiği öğrenildi. 
 
Bingöl Valisi İbrahim Taşyapan, Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in görevinden ayrılmak için yazılı başvuruda bulunduğunu söyledi. Vali Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Taştekin'in istifasını  doğrulayarak, "Görevden ayrılmak istediğini yazılı olarak bize bildirdi. Biz de  bakanlığa bildirdik. Süreç işliyor" dedi.  
 
Taştekin, 7 Eylül 2012'den bu yana Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevini  yürütüyor.

Taştekin'in istifa dilekçesini Bingöl Valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği belirtildi.

Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz'ın ardından geçtiğimiz hafta da Düzce Emniyet Müdürü Ayhan Buran istifa etmişti. Buran, istifa gerekçesini, 90 personelin tayin etmesi istenmesi olarak açıklamıştı.
  

 

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