Bingöl depreminden sonra uzmanlar uyarıyor: Daha büyüklerini bekliyoruz

İki gün üst üste yaşanan depremler sonrası Bingöl'deki incelemeler devam ediyor. HDP heyeti Kaynarpınar ve Elmalı köyünde neredeyse tüm yapıların zarar gördüğünü belirtirken Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram bölgede daha büyük depremlerin olacağını söyledi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde pazar günü saat 17.24’te gerçekleşen deprem sonrası birçok artçı sallantı meydana geldi. Dün saat 09.51’de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra Karlıova ilçesine bağlı köylerde büyük hasar oluştu. Yedisu ve Karlıova’da depremzedeleri ziyaret edip, incelemelerde bulunan HDP heyeti, Kaynarpınar’da tüm yapıların, Elmalı köyünde ise 70’den fazla evin hasar gördüğünü belirtti. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, göçük altından kurtarılan depremzedelerden birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise hafif yaralı olduğunu, yararlıların tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini aktardı.

Deprem sonrası incelemeler yapan Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram ise bölgede daha büyük depremlerin beklendiğini söyledi. Akbayram, “Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Belki daha büyük, 7,2 olabileceğini söyleyen araştırmacılar var. Haklı da olabilirler. Bu depremler, maalesef o depremlerin olma olasılığını düşürmüyor” dedi.

Depremin etkilediğini alan, yüzey kırığının olup olmadığı, kaya gruplarının hareketliliği gibi çeşitli konularda araştırmalar yaptıklarını anlatan Akbayram, “Faylarla tetiklenmiş, bir takım yüzey yakmaları gördük. Çok ciddi kaya düşmesi var. Maalesef yıkımlar olmuş. Yer altından bazı su enjeksiyonları yukarı çıkmış. Buna önce sıvılaşma dedik, ama sıvılaşma olmadığını anladık. Çünkü o bölgede jeotermal var. Jeotermal sular fışkırarak yukarı gelmişler. Tuz çökertmişler. Toprak kaymaları var” diye konuştu.