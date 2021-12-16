Bingöl’de yurt eylemine katılan öğrencilere soruşturma

Bingöl’de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu’na erkeklerin girdiğini ve tacize uğradıklarını öne sürerek protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere soruşturma açıldığı belirtildi. Öğrencilere soruşturma açılmasına tepki gösteren CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş "Öğrencileri cezalandırmak değil ilgili yurt görevlilerini ve sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir" dedi.

Bingöl Pir Ali Bey kız öğrenci yurdundaki öğrenciler 6 Aralık'ta öğrenci yurduna yabancı bir erkeğin girmesi ve genç bir kadını taciz edilmesi sonrasında can güvenlikleri olmadığı gerekçesi ile eylem yapmıştı.

Sözcü'den Evren Demirtaş'ın haberine göre, Yurt yönetiminin eyleme katılan öğrenciler hakkında soruşturma açtıkları öğrenildi.

Yurttaki güvenlik sorunlarına dikkat çekmek için öğrencilerin yapmış oldukları eylem sonrasında yurt yönetimi tarafından soruşturma açılmasına anlam veremediklerini belirten CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Yasal hakları olmasına rağmen eylem yapan öğrencilere görevliler tarafından, ‘Eylem yaparsanız yurttan atarız' diye tehditte bulunmuşlar ve basın açıklaması yapan öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatmışlardır.

Yurtta güvenlik sorunu yaşadıklarını için seslerini duyurmak isteyen öğrencileri koruyacaklarına ve güvenlik tedbirlerini artıracaklarına öğrencileri cezalandırıyorlar. Öğrencileri kendilerine dayatılan şartları koşulsuz kabul etmelerini istiyorlar. Yemekhane ve çamaşırhaneden memnun değiller.

Aynı yurtta daha önce bir genç kızımız not bırakarak intihar ediyor. Üniversitemiz geniş bir araziye sahip olmasına rağmen kız öğrenci yurdu aynı arazi üzerinde değil de şehrin dışına inşa edilmiştir.

Kredi Yurtlar kurumun ve ilgili bölümlerin acil olarak bu yurtları incelemesi gerekir. Önüne gelen herkese ruhsat verilmemesi, gerekilen eğitim noktasında çok dikkatli olunması lazım.

Kadınların bu kadar çok şiddete maruz olduğu bir dönemde öğrencileri korumak hepimizin görevidir.

Devlet makamlarını bu yurt ile ilgili göreve davet ediyorum. Öğrencileri cezalandırmak değil ilgili yurt görevlilerini ve sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Öğrencilere soruşturma açılmasına ilişkin telefonla aradığımız Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen telefonlarımıza cevap vermedi."