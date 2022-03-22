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Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama; 2 polis şehit oldu

:Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı

22 Mart 2022 14:24

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 polis memuru şehit oldu.

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ağır yaralanan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

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