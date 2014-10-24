Bingöl Cezaevi'nden kaçan PKK'lı Kobanê'de yaralandı, Adıyaman'da öldü

Bingöl M Tipi Cezaevi’nden geçen yıl firar ettikten sonra yakalanan PKK’lıların arasında yer alan ve 6 ay önce tahliye edilen 28 yaşındaki Baran Günana, Kobanê’de YPG saflarında IŞİD militanlarına karşı savaşırken ağır yaralandı. Türkiye'ye sığınan Gününa tedaviye alındığı Adıyaman'da hayatını kaybetti. Yine IŞİD ile girdikleri çatışmada yaralanan ve tedavi için Şanlıurfa'ya getirilen 1'i kadın 6YPG'li yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi öğrencisi iken tutuklandıktan sonra Bingöl M Tipi Cezaevi’ne konulan ve geçen yıl 25 Ekim’de 17 PKK’lı ile birlikte kazdıkları 80 metre uzunluğundaki tünelden kaçan Baran Günana, 16 mahkumla birlikte yakalandıktan sonra 6 ay önce tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra geçen Haziran ayında Kobanê’ye geçerek YPG saflarına katılan Günana, geçtiğimiz günlerde IŞİD militanları ile girdiği çatışmada ağır yaralandı.

Önce Şanlıurfa’ya, daha sonra da Adıyaman’a getirilen Günana, tedavisinin sürdüğü Adıyaman Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde dün gece öldü. Günana’nın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kars’ın Susuz İlçesi’ne götürüldü.

Kobanê’de IŞİD militanları ile girdikleri çatışmalarda ağır yaralanan ve dün gece Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan tedavi için Şanlıurfa’daki hastanelere getirilen YPG’li Azat Anter (25), Tuba Karar (24), İbrahim Erbay (24), Vahap Güven (27), Murat Kaysı (18) ve Yusuf Eker (18) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri yapılan 6 YPG’linin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Ölenlerden Murat Kaysı ve İbrahim Erbay’ın cenazelerinin Siirt’te, diğerlerinin cenazelerinin ise Batman ve Mardin’de toprağa verileceği öğrenildi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şanlıurfa İl Başkanı Celalettin Erkmen, Adli Tıp Kurumu’na gelerek ailelere baş sağlığı diledi. Burada basın açıklaması yapan Erkmen, herkesin barış sürecinin devam etmesini istediğini söyledi. Uluslararası güçlerin konuya daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten Erkmen, “El birliği ile sürecin devam etmesinden yanayız. Bu halkında bir sabrının olduğunu bu ülkeyi idare edenler bilmelidir. Bir an önce bu katliam ve vahşetin önüne geçilmesi için bütün kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz. AKP iktidarının bu konuyu yeniden elden geçirmesi gerekiyor. Elle tutulur, sonucu bu vahşetin önüne geçecek bir siyaset izlemesini bekliyoruz dedi.

'Peşmerge Kobanê düşmeden gelmeli'

Erkmen, Kobanê’de YPG’ye destek için Irak’tan gelecek peşmergelerin geç kalması halinde geçişlerine izin vermeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bir ay önce NATO üyesi 40 ülke IŞİD’i terör örgütü olarak ilan etti ve sonuç alıcı müdahalelerin yapılacağı söylendi. Bir aya kadar zaman geçmesine rağmen sonuç alıcı hiçbir eylem içerisine girilmedi. Birkaç gündür ABD’ye peşmergelerin geçmesi için görüş sunmuş. IŞİD ile PYD arasında sen ayrım yapamıyorsan senin bu söylemen safsatadır. Peşmerge gelecekse, Kobanê’nin düşmesinden sonra gelirse peşmergelerin oraya geçişine biz müsaade etmeyeceğiz. Gitmesinin de bir anlamı yoktur. Eğer bu gün Kobanê’ye insanlar kendilerini bir biçimde ulaştıramıyorsa, oradaki vahşetin duygusunu paylaşmıyorsa 3-5 gün sonra gelecek olan yardımı kesinlikle biz burada engelleyeceğiz ve geçişlerine müsaade etmeyeceğiz. Peşmergenin ulaşması merakı içerisinde değiliz. Bizim beklentimiz bir an önce Kobanê’ye gitmeleridir."