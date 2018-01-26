T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı taraf

26 Ocak 2018 20:25

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve adliye personeli ile vatandaşlar kampanya kapsamında kan verdi.
Adliye binası içerisindeki kampanyada, personel ile vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kan verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Ülkemiz hem içeride hem dışarıda, ülkemizin geleceğine kasteden terör unsurları ve dış mihraklarla mücadele etmektedir. Yaklaşık 1 haftadır, Suriye topraklarında ülkemizin geleceğine, toprak bütünlüğümüze kastedenlere karşı bir harekât söz konusu. Biz tüm toplum olarak dualarımızla, orada harekât icra eden güvenlik güçlerimizin yanındayız. Orada oluşacak herhangi bir sağlık problemlerindeki kan ihtiyacını gidermek adına, Bingöl\'de adliye personeli olarak katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla adliyemizde kan bağışı çalışmasını başlattık. Tüm personellerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinin olduğunu görüyoruz. Personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇBİNGÖL DHA SURİYE AfrinSilahlı KuvvetleriZeytin Dalı HarekâtıBingöl Cumhuriyet BaşsavcılığıCumhuriyet Başsavcısı Ahmet BektaşAdliyeTürk KızılayıYaklaşıkSuriyeBizOradaBingölBuTümPersonel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24