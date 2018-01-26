Bingöl Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve adliye personeli ile vatandaşlar kampanya kapsamında kan verdi.

Adliye binası içerisindeki kampanyada, personel ile vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kan verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Ülkemiz hem içeride hem dışarıda, ülkemizin geleceğine kasteden terör unsurları ve dış mihraklarla mücadele etmektedir. Yaklaşık 1 haftadır, Suriye topraklarında ülkemizin geleceğine, toprak bütünlüğümüze kastedenlere karşı bir harekât söz konusu. Biz tüm toplum olarak dualarımızla, orada harekât icra eden güvenlik güçlerimizin yanındayız. Orada oluşacak herhangi bir sağlık problemlerindeki kan ihtiyacını gidermek adına, Bingöl\'de adliye personeli olarak katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla adliyemizde kan bağışı çalışmasını başlattık. Tüm personellerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinin olduğunu görüyoruz. Personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.



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