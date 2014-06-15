Bingazi'deki Türk konsolosluğu kapatıldı

Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu geçici olarak faaliyetlerini askıya aldı.

Libya'da çatışmalar şiddetlendi. Bingazi'de emekli General Halife Haftar hükümeti destekleyen gruplara karşı bir operasyon başlattı, siviller kenti terk etmeye başladı. Hafter'e bağlı birliklerin bu sabah Bingazi'deki "Ensar eş-Şeria" örgütüne ait hedefleri ağır silahlarla vurduğu bildirildi.

Ülkenin ikinci en büyük kenti ve Kaddafi'yi deviren isyanın beşiği olan Bingazi'de Sidi Farac ve El Havari bölgelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Generale bağlı güçler tank ve füzelerle militanlara saldırıyor. Siviller de çatışmalardan kaçıyor.

Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu geçici olarak faaliyetlerini askıya aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki Türk vatandaşlarına bölgeye seyahat etmemelerini, bölgede olanların ayrılmalarını tavsiye etti, "Doğu Libya'dan çıkış için karayolu kullanmayın" mesajı verildi.

Emekli Tuğgeneral Hafter, çeşitli suçlamalarda bulunduğu Bingazi'deki hükümet yanlısı gruplara karşı "Onur savaşı" başlattığını duyurmuş, ülkenin parlamentosu Milli Genel Kongre ve geçiş hükümeti, bu durumu "darbe girişimi" olarak tanımlamıştı. Aralarında eski Başbakan Ali Zeydan'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve üst düzey asker ise Hafter'i desteklediğini açıklamıştı.