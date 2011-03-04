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Dünya

Bingazi'deki silah deposunda patlama: 17 KİŞİ ÖLDÜ

El Cezire televizyonu 17 kişinin öldüğünü duyurdu. Hastane kaynakları ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

04 Mart 2011 02:00

T24 - Libya'nın doğusunda muhaliflerin kalesi durumundaki Bingazi kenti yakınındaki silah deposunda meydana gelen patlamada, El Cezire televizyonu 17 kişinin öldüğünü duyurdu. Hastane kaynakları ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

El Cezire televizyonu, muhaliflerin kontrolündeki Bingazi yakınındaki silah deposuna Muammer Kaddafi yanlısı ordu güçlerinin saldırı düzenlediğini ve patlamada 17 kişinin öldüğünü duyurdu, başka ayrıntı vermedi. 

Uluslararası ajansların bilgi aldığı El Cele hastanesi yetkilileri ise silah deposunda meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Doktor Habib El Ubeydi, patlamada silah deposunun yakınlardaki evlerin de isabet aldığını belirterek, ambulansla hala hastaneye getirilenler olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiğini söyledi.

Bazı haber ajansları patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtirken, doktor Ubeydi patlamanın depoya silah toplamak için gidenlerden kaynaklanmış olabileceğini kaydetti. El Cezire televizyonu dahil diğer kaynaklar ise Kaddafi yanlısı güçleri suçladı.

Görgü tanıkları depoda patlamaların sürdüğünü ve bölgede bazı yerlerde yangın çıktığını haber verdi. Libya'da bugün diğer olaylarda da 30 civarında kişinin öldüğü bildirilmişti.



 

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