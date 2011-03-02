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BİNGAZİ'DE YÜZLERCE KİŞİ "YEŞİL KİTAP"I YAKTI BİNGAZİ (A.A)

02 Mart 2011 22:41

-BİNGAZİ'DE YÜZLERCE KİŞİ "YEŞİL KİTAP"I YAKTI BİNGAZİ (A.A) - 02.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde yüzlerce kişi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin demokrasi konusundaki görüşlerini ve siyasi felsefesini ortaya koyduğu "Yeşil Kitap"ın kopyalarını yaktı. Kaddafi'nin devrilmesini isteyen ve bu yönde sloganlar atan yüzlerce kişinin kopyaların yanı sıra Kaddafi'nin fotoğraflarını da yaktığı belirtildi. Sağlık Bakanlığında görevli Salih Nabus, "Bugün doğu bölgesindeki son kopyaları yakıyoruz" dedi. İş adamı Selim el Lebidi de "42 yıldır Kaddafi'nin fikirleriyle kandırıldık" diye konuştu.

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