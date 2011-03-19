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Dünya

BİNGAZİ'DE YENİ PATLAMALAR BİNGAZİ (A.A)

19 Mart 2011 11:10

-BİNGAZİ'DE YENİ PATLAMALAR BİNGAZİ (A.A) - 19.03.2011 - Libya yönetiminin ilan ettiği ateşkesin ardından bugün erken saatlerde Bingazi kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Bingazi sakinleri, erken saatlerde, bir avcı savaş uçağının semalarda olduğu sırada, kentin şiddetli patlamalarla sarsıldığını belirtti. Sakinlerinden Farac Ali, ''Patlamalar saat 02.00 sularında başladı. Kaddafi güçleri ilerliyor, Bingazi'ye 20 kilometre mesafede olduklarını duyuyoruz'' dedi. Ali, havada bir uçak görmelerine karşın, patlamaların karadan açılan ateş sonucu meydana geldiğini sözlerine ekledi. -BİNGAZİ KENTİNDE HAVA BOMBARDIMANI SÜRÜYOR- Görgü tanıkları, Bingazi kentinin diğer kesimlerinde de Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalif güçler arasında çatışmalar meydana geldiğini bildirdi.  Muhammed Dvo adlı muhalif güçlerin sempatizanı bir hastane çalışanı, Kaddafi yanlısı güçlerin hava saldırısı düzenlediklerini söyledi. Dvo, ''Savaş uçakları havaalanına giden karayolunu bombaladı ve kentin yakınlarındaki Ebu Hadi ilçesine hava saldırıları düzenleniyor'' dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Libya yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede tek taraflı ateşkes ilan edildiği duyurulmasına karşın ABD'li yetkililer ülkede ateşkese uyulmadığını bildiriyor.

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