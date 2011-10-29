-Bingazi'de şeriat talebiyle gösteri BİNGAZİ (A.A) - 28.10.2011 - Libya'da şeriat isteyen 200'den fazla kişi Bingazi'de gösteri düzenledi. Göstericiler, yeni Libya'nın yasalarının şeriatı temel alması talebinde bulunarak, anayasanın şeriat esaslarına dayanması gerektiği yönünde sloganlar attı. Kentteki bir camide cuma namazını kıldıran Ahmed el Mograbi, "Müslüman bir ülke olduklarını ve anayasalarının da dini inançlarını yansıtması gerektiğini" belirterek, "devrimi batının değil, kendi insanlarının yaptığını" söyledi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkede Şeriat kurallarının uygulanacağını söylemişti. Abdülcelil, Libya'nın kurtuluşunun ilan edildiği tören için Bingazi kentinin merkezine toplanan on binlerce kişiye yaptığı konuşmada, "İslam ülkesi olarak, Şeriat'ın kabul edildiğini" belirtmişti.