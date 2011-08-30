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Dünya

Bingazi'de Ramazan devam ediyor BİNGAZİ (A.A)

30 Ağustos 2011 17:16

-Bingazi'de Ramazan devam ediyor BİNGAZİ (A.A) - 30.08.2011 - Libya'da muhaliflerin merkezi konumundaki Bingazi'de halk, dün gece hilalin görülmediğini belirterek, bugün oruç tutuyor. Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'nin merkezinin bulunduğu Bingazi kentinde bugün Ramazan Bayramı kutlanmadı. Dün saat 23.00'e kadar televizyondan yapılacak anonsu bekleyen Libyalılar, Şevval hilalinin görülmediği ve ramazan ayının devam ettiği bilgisi üzerine gece sahur yaparak bugün oruca niyetlendiler. Bingazililer Ramazan Bayramı'nı yarın kutlamaya hazırlanıyor. Bingazi halkından eli silah tutanların büyük bir kısmı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte yakınlarında savaşta. Geride kalanlar ise buruk bir bayrama hazırlanıyor. Sadece cephede yaşamını yitiren Bingazililerin sayısının 20 binden fazla olduğu belirtiliyor. Bingazi'de cepheden gelen haberlere göre halk, teravih namazının ardından sahura kadar sevinç gösterilerinde bulunuyor. Bu kutlamalar sırasında havai fişekler ve çeşitli silahlar kullanılıyor. Kaddafi'nin Bingazi'deki karargahına girildiği günün gecesi düzenlenen kutlamalarda en az 9 kişinin kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi. -başkonsoloslukta bayramlaşma Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğunda görevli konsolosluk çalışanları ve konsolosluğu koruyan özel harekat polisleri, konsoloslukta düzenlenen törende bayramlaştı. Törende konuşan Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, Bingazi'de görev yapmanın fedakarlık olduğunu belirterek, konsolosluk çalışanları olarak uyum içinde aile gibi çalıştıklarını söyledi. Geçen yılki bayramda ailelerin ve diğer Türk vatandaşlarının da Bingazi'de olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Gönül isterdi ki vatandaşlarımız da burada olsun. Ama savaş dolayısıyla onlar gitmek zorunda kaldılar" dedi.

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