-BİNGAZİ'DE ON BİNLER ŞÜHEDA MEYDANI'NDA BİNGAZİ (A.A) - 04.03.2011 - Libya'daki halk ayaklanmasının ardından on binlerce Kaddafi karşıtı Bingazili, Şüheda Meydanı'nda bir araya gelerek cuma namazı kıldı ve protesto gösterisinde bulundu. Kent meydanında on binlerce Bingazili Müslümana hitap eden Şeyh Namel Sate, Libya halkının 42 yıllık Kaddafi döneminde büyük baskılar gördüğünü, çok kötü uygulamalarla yüz yüze geldiğini belirtti. "Kaddafi çok kan döktü, çok kötü şeyler yaptı. Çok çektik, artık yeter! Libya'da yeni bir dönem başlıyor" diyen Şeyh Sate, halk ayaklanmasıyla birlikte kardeşlik, saygı ve huzur dolu bir dönemin tohumlarının atıldığını söyledi. Sate, Bingazi'de nispeten çatışmasız bir ortam yaşanırken, Trablus'taki Libyalıların Kaddafi askerlerinin kötü muamelesiyle yüz yüze olduğunu ifade ederek, "Bu cuma günü Allah'a yakarıyoruz, Allah Trablus'taki kardeşlerimizi Kaddafi'den korusun. Kardeşlerimizin yanındayız" dedi. Libya halkına destek veren tüm ülkelere şükranlarını dile getiren Sate, seslerini dünyaya duyuran gazetecilere de minnettar olduklarını kaydetti. Bingazi'deki şiddetli yağmura rağmen Şüheda Meydanı'da toplanan on binlerce kişi, cuma namazının ardından Kaddafi aleyhinde sloganlar attı. Kaddafi dönemi öncesinde kullanılan kırmızı, siyah ve yeşil renklerden oluşan Libya bayrakları açan göstericiler, üzerinde Kaddafi karikatürleri bulunan dövizler taşıdı. Göstericiler, Kaddafi'nin temsili yeşil kitabını yakarken, cuma namazını kıldıran Şeyh Sate'ye sevgi gösterisinde bulundu. Meydanda bulunan tankların üzerine çıkan göstericiler, daha sonra araçların klaksonlarını çalarak dağıldı. Bazı göstericilerin otomatik tüfek ve roketatar gibi ağır silahlar taşıdığı görüldü.