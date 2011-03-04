-BİNGAZİ'DE KONTROL MUHALİFLERDE BİNGAZİ (A.A) - 04.03.2011 - Libya'da halk ayaklanması nedeniyle devletin varlığını yitirdiği Bingazi kentinde halk, kendi işini kendi yapıyor. 2 milyon civarında Libyalının yaşadığı, ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'de yanan ve kurşunlanan polis merkezleri, kışlalar ve diğer kamu binalarının harabeye dönmüş görüntüsü, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklananların öfkesini gözler önüne seriyor. Devlet memurlarının terk ettiği kent merkezindeki kamu binaları Geçici Ulusal Konsey tarafından kullanılırken, günlük hayatı muhalifler yönetiyor. Altyapı hizmetlerinin gönüllüler tarafından yürütüldüğü kentte iletişim, muhaliflerin elinde olduğu belirtilen telekomünikasyon şirketlerince bedava sağlanıyor. Kente giriş ve çıkışlar, tank ve ağır silahlarla nöbet tutan muhalifler tarafından kontrol altında tutulurken, asayiş ve trafik hizmetlerini silahlı siviller sağlıyor. Eski bir askeri kışlada, Kaddafi birliklerine karşı koymaları, Bingazi'ye 100-150 kilometre uzaklıktaki cephe hattında ve başkent Trablus çevresindeki çatışmalara katılmaları için gençlere silahlı eğitim veriliyor. Hemşire sıkıntısı duyulmasına rağmen hastanelerin açık olduğu kentte, okullarda eğitim verilmiyor. Kentte temel gıda maddeleri, su ve akaryakıt sıkıntısının çekilmiyor. Ekmek ve süt, gönüllü firma sahiplerinin bağışlarıyla, Geçici Ulusal Konsey'in organizasyonuyla dağıtılıyor. -KORKULUKLARLA GÖZDAĞI- Ayaklanma sırasında yaklaşık 300 kişinin öldürüldüğü öne sürülen kentin ana yollarındaki trafik lambalarına, "Kaddafi askerlerine gözdağı vermek için" boyunlarından asılan korkuluklar dikkat çekiyor. Binaların duvarlarına Kaddafi karşıtı mesajlar içeren komik karikatürler çizildiği de görülüyor. Öte yandan ayaklanma sırasında yakılan polis merkezleri, silahlarla taranan kışlalar, bir ay öncesine kadar Kaddafi karşıtı eylemlerde bulunanların kapatıldığı yeraltı zindanları ile isyan sırasında yakılan Kaddafi'nin köşkü şimdi halkın akınına uğruyor. Ulusal güvenlik için milyonlarca dinar ödenerek satın alınmasına rağmen Bingazi'de namlusunu halka çeviren onlarca tankın isyancıların üstünlüğünden sonra çocukların oyuncağı haline gelmesi, görenleri hayrete düşürüyor. -GECE SİLAHLAR KONUŞUYOR- Kent meydanında gün boyu süren Kaddafi karşıtı protesto gösterileri ile devrim coşkusu akşam da hızını kesmiyor. Meydanda toplanan kadını, erkeği, yaşlısı, genci ve çocuğuyla binlerce Libyalı, ellerindeki bayraklarla kararlılıklarını dile getiriyorlar. Bingazi'de akşamki coşkusunun yerini, ilerleyen saatlerde otoritesizliğin neden olduğu tedirginlik alıyor. Hapishanelerdeki 1200 civarındaki mahkumun firar etmesi ve boşaltılan askeri depolardaki silahların sivil vatandaşların da eline geçmesi kaygıları artırıyor. Sokaklarda gece dolaşmanın güvenli olmadığı kıyı kentinde, sabaha kadar sık aralıklarla duyulan otomatik tüfek ve patlama sesleri kaygıları pekiştiriyor. Bu arada halk ayaklanması sırasındaki çatışmalarda yaralanan ve aralarında pek çok üniversite öğrencisinin bulunduğu Libyalıların tedavileri sürüyor. Bingazi Hastanesinde çalışan gönüllü kadın doktorlardan Şevay Nayem, çatışmalarda yüzlerce insanın yaralandığını, bunların bir kısmının çalıştığı hastanede tedavi edildiğini söyledi.