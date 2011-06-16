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Dünya

BİNGAZİ'DE KONSER DÜZENLENECEK BİNGAZİ (A.A)

16 Haziran 2011 02:30

-BİNGAZİ'DE KONSER DÜZENLENECEK BİNGAZİ (A.A) - 15.06.2011 - Fransa-Libya Dostluk Evi, Libyalı muhaliflerin hakim olduğu Bingazi kentinde, "21 Haziran Dünya Müzik Günü" çerçevesinde konser düzenleyeceğini bildirdi. Organizasyonu düzenleyen yetkililer, "bu gösterinin, Libya'da halen kayıp olanların aileleriyle, özgürlük için hayatını verenler anısına düzenleneceğini" belirtti. 3500 kişilik bir basketbol sahasında düzenlenecek konserde geleneksel ve devrimci şarkıların çalınacağı kaydedildi. Dostluk Evi'nin bir ay önce kurulduğu belirtildi. Fransa'nın öncülüğünde 1982 yılında başlatılan ''21 Haziran Dünya Müzik Günü'' şenliği ile müzik ve sanatın şehirdeki günlük yaşamın içine sokulması amaçlanıyor.

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