Bingazi'de ABD'de büyükelçisinin ölümüyle ilgili gözaltılar

Libya'da yetkililer, Bingazi'de Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğuna yapılan ve büyükelçinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili bazı kişilerin göz altına alındığını açıkladı.

ABD ve Libyalı yetkililer, silahlı militanların protestoyu fırsat bilip konsolosluğa özellikle saldırmış olabileceği şüphesini araştırıyor.

Libyalı yetkililer, tutuklananların, saldırıyı başlatmış olabilecekleri doğrultusunda sorgudan geçirildiğini açıkladı.

Saldırıda, aralarında ABD Büyükelçisi Chris Stevens de dahil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Şakur, saldırıyı "suçluların" yaptığını, ve filme duyulan öfkenin saldırıyı meşru kılamayacağını belirtti.

BBC'ye yaptığı açıklamada Başbakan şunları söyledi: "İnsanlar, Amerikan hükümetinin böyle bir olayda parmağı olmadığını anlayamıyor. Birisi bir film çekip YouTube'a yüklemiş. Evet kesinlikle çok aşağılayıcı bir film ama bu Amerikalılara veya Amerika elçiliklerine saldırma hakkı vermiyor. İnsanlar protesto düzenleyip düşündüklerini barışçıl bir şekilde ifade edebilir."

Saldırının ardından Bingazi ve Trablus'ta bir başka grup Libyalı saldırıları kınadı. Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Libya İçişleri Bakanlığı da belli bir grubun bu olayla ilgisi olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Saldırı, Salı günü Muhammed Peygamber'le alay eden bir filmin protesto edildiği sırada gerçekleşti.

Şimdi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın pek çok yerinde benzer protestolar düzenleniyor. Bunların bugün devam etmesi de bekleniyor. (BBC Türkçe)