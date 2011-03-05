-BİNGAZİ YAKININDAKİ SİLAH DEPOSUNDA PATLAMA KAHİRE/TRABLUS (A.A) - 04.03.2011 - Libya'nın doğusunda muhaliflerin kalesi durumundaki Bingazi kenti yakınındaki silah deposunda meydana gelen patlamada, El Cezire televizyonu 17 kişinin öldüğünü duyurdu. Hastane kaynakları ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. El Cezire televizyonu, muhaliflerin kontrolündeki Bingazi yakınındaki silah deposuna Muammer Kaddafi yanlısı ordu güçlerinin saldırı düzenlediğini ve patlamada 17 kişinin öldüğünü duyurdu, başka ayrıntı vermedi. Uluslararası ajansların bilgi aldığı El Cele hastanesi yetkilileri ise silah deposunda meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Doktor Habib El Ubeydi, patlamada silah deposunun yakınlardaki evlerin de isabet aldığını belirterek, ambulansla hala hastaneye getirilenler olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiğini söyledi. Bazı haber ajansları patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtirken, doktor Ubeydi patlamanın depoya silah toplamak için gidenlerden kaynaklanmış olabileceğini kaydetti. El Cezire televizyonu dahil diğer kaynaklar ise Kaddafi yanlısı güçleri suçladı. Görgü tanıkları depoda patlamaların sürdüğünü ve bölgede bazı yerlerde yangın çıktığını haber verdi. Libya'da bugün diğer olaylarda da 30 civarında kişinin öldüğü bildirilmişti. -İSYANCILARIN RAS LANUF'U ELE GEÇİRDİKLERİ BİLDİRİLİYOR- Libya'da isyancıların, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçleri doğudaki petrol şehri Ras Lanuf'tan çıkararak şehrin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. Şehirde bulunan isyancılara bağlı bir asker, "Ras Lanuf'u yüzde 100 geri aldık. Kaddafi'nin kuvvetlerinin hepsi çekildi" dedi. Bir başka asker de Ras Lanuf'u bir saat önce ele geçirdiklerini söyledi. Öte yandan, adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, Brega kentinin muhaliflerin eline geçtiği yönündeki haberi yalanladı. -BM SÖZCÜSÜ NESIRKY:''LİBYALI YETKİLİLERDEN MEKTUP ALDIK''- BM Sözcüsü Martin Nesirky, kendilerine bugüne dek Trablus'tan iki mektup geldiğini, birincisinde, Libya'nın Kaddafi rejimini tanımadıklarını açıklayan BM Daimi Temsilcisi Muhammed Şalgam ve yardımcısı İbrahim Dabbaşi'nin BM'ye akreditasyonlarının geri çekilmesinin istendiğini söyledi. ''Mektubun halen incelendiğini'' ifade eden Nesirky, yeni aldıkları ikinci mektupta da Şalgam'ın yerine Dr. Treki'nin Libya'nın yeni BM Daimi Temsilcisi olarak atanmasının istendiğini belirtti. ''BM'ye üye olan egemen devletlerin BM'deki daimi temsilcilerini atama ve geri çekme hakkının olduğunu'' vurgulayan Nesirky, ''Şu anda Libya'yı BM'de kim temsil ediyor?'' soruları üzerine ise, ''Bu durumun, pek benzeri bulunmayan karışık bir durum'' olduğunu itiraf etti. Dr Treki'nin New York'ta olup olmadığının sorulması üzerine, bunu bilmediğini ifade eden Nesirky, sorular üzerine, Treki'nin BM'ye gelip güven mektubunu BM Genel Sekreterine sunması gerektiğini, bu konuda belirli bir süre bulunmadığını söyledi. Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, Libyalı yetkililerden, insani yardım kuruluşu görevlilerinin ülkeye girmelerine izin vermelerini istediklerini söyledi. -VENEZUELA ''LİBYA BARIŞ KOMİSYONU KURULMASINA YEŞİL IŞIK YAKTI'' Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro, Libya'nın ülkedeki krize çözüm bulunması için barış komisyonu kurulmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. Maduro, başkent Caracas'ta yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın Venezuela hükümetine gönderdiği mektubu okudu ve mektupta, ''Komisyonun üyelerini seçmek ve bu diyaloğa katılımın koordinasyonunu sağlamak için gereken bütün önlemleri almalarına onay veriyoruz'' ifadelerinin bulunduğunu belirtti. Venezuelalı bakan, mektupta, Libya'nın Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in bu girişimine destek verdiğini bildirdiğini de kaydetti.