-BİNGAZİ SEVİNÇ İÇİNDE BİNGAZİ (A.A) - 27.06.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarması, Bingazi kentini sevince boğdu. Bölgedeki AFP muhabiri, muhaliflerin kalesi Libya'nın Bingazi kentinde halkın, tutuklama emrini kutlamak için havaya ateş açtığını belirtti. Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, yönetimin devrilmesi için 15 şubatta başlatılan mücadeleden sonra Muammer Kaddafi, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ve istihbarat kurumu başkanı Abdullah El Senusi hakkında "insanlığa karşı suç işlemekten" uluslararası tutuklama kararı verildiğini bildirmişti.