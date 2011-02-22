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Dünya

BİNGAZİ HAVAALANINA UÇAKLAR İNİŞ YAPAMIYOR KAHİRE (A.A)

22 Şubat 2011 13:59

-BİNGAZİ HAVAALANINA UÇAKLAR İNİŞ YAPAMIYOR KAHİRE (A.A) - 22.02.2011 - Mısır Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Bingazi Havaalanına pistin tahrip olması yüzünden uçakların iniş yapamadığını açıkladı. Mısır'dan yapılan açıklamada, Libya'daki şiddet yüzünden Bingazi havaalanı pistinin tahrip olduğu belirtildi. "BİR AN ÖNCE NORMALE DÖNÜLMESİNİ UMUYORUZ" Çin yönetiminin, Libya'da bir an önce istikrar sağlanmasını ve normale dönülmesini umduğu bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Caoşü Pekin'deki olağan basın toplantısında, Libya'daki olaylarda bazı Çin vatandaşlarının yaralandığını ve Çinlilere ait iş yerlerinin zarar gördüğünü belirterek, "bu ülkedeki Çin vatandaşlarının, kuruluşlarının ve varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı harcayacaklarını" söyledi. Sözcü Ma, Çin vatandaşlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak Libya tarafından olayların araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını beklediklerini de ifade etti.

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