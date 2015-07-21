Bine yakın bürokratın diploması sahte mi?

İki TÜBİTAK çalışanının diplomasının sahte çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 milyon diplomayı incelemeye aldığı ve bine yakın bürokratın sahte diplomaya sahip olduğunun belirlendiği öne sürüldü. Sahte diplomalarda adı en fazla kullanılan okulların ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve Gazi üniversiteler olduğu iddia edildi.

Meydan gazetesinden Bayram Kaya ve Hasan Karalı'nın haberine göre; eski TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) Başkanı Hasan Başaran ile uzman Cevdet Aydın’ın kuruma sahte diplomayla girdiğinin tespit edilmesinin ardından 6 milyon kişinin diplomalarını inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1000’e yakın kişinin diplomasının sahte olduğunu belirledi. Bakanlığın, sahte diploma ile kamuya giren kişilerle ilgili rapor hazırlayacağı, meslekten atılmaların gündeme geleceği ileri sürüldü.

İki TÜBİTAK çalışanının diplomasının sahte çıkmasının ardından kapsamlı bir çalışma yapan MEB, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı (İDB) ekipleri tarafından kamuda görev yapan bürokratların diplomaları incelemeye tabi tutuldu. Bürokratların diplomalarının yanı sıra yabancı dil yeterliliklerini gösteren IELTS ve TOEFL belgeleri de incelemeye alındı. İddiaya göre, devletin en önemli kurumlarında görev yapan bazı bürokratların da aralarında bulunduğu 1000’e yakın kişinin diplomasının sahte çıktığı belirlendi. Bunun ardından ilgili üniversitelerle irtibata geçilerek sahte diploma aldığı belirlenen kişilerin, kendi kurumlarında eğitim alıp almadıklarının bildirilmesi istendi. Üniversitelerden gelen resmi yazıların ardından sahte diploma skandalı ile ilgili adli ve idari işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.

Diplomalar sisteme yüklendi

Yüksek Öğretim Kurumu da (YÖK) sahte diplomaların önüne geçmek amacıyla diploma sorgulama sistemi kurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca kişinin diplomaları sisteme yüklendi. Bundan böyle kurumlar, kendi bünyelerinde göreve başlayacak kişilerle ilgili bütün ayrıntılara bu sistemden ulaşabilecek. Ayrıca e-devlet şifresiyle de vatandaşlar kendileri hakkında bilgilere ulaşma imkânına sahip olacak.