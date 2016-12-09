Binden fazla Rus sporcu dopingli çıktı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2011 – 2015 yılları arasında 30 branştan binin üzerindeki Rus sporcusuna devlet uygulaması kapsamında doping yapıldığını açıkladı. WADA Soruşturma Kurulu Başkanı Richard McLaren, Londra'da ikinci doping skandalı raporu hakkında bilgi verirken, 2012 Londra yaz olimpiyatlarıyla 2013 yılında Moskova'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi kış olimpiyatlarına katılan Rus sporcularının kan ve idrar numunelerinin sistematik şekilde manipüle edildiğini söyledi.

Aralarında Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu Rus sporcularının adlarına raporda yer verilmedi.

Olimpiyat birincilerin doping testleri manipüle edildi

Kanadalı spor hukukçusu McLaren uzun yıllar boyunca uluslararası turnuvalara katılan Rus sporcularına spor bakanlığının kontrolünde doping yapıldığını ve dopingli sporcular arasında engellilerin de bulunduğunu belirtti. WADA raporunda Rus sporcularının spor bakanlığı, milli dopingle mücadele ajansı, Moskova'daki kontrol laboratuvarı ve iç istihbarat örgütüyle el ele çalıştıkları belirtiliyor.

"Madalya hırsı centilmenliği unutturdu"

Raporda Soçi olimpiyatlarında madalya kazanan ve aralarında dört de Olimpiyat birincisinin bulunduğu ilk üçe giren 12 Rus sporcusunun doping yaptığına dair delillerin bulunduğuna ve Rusların 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında 24 altın, 26 gümüş ve 32 de bronz madalya kazanan sporcularından hiçbirinin doping testinin pozitif çıkmadığına da yer veriliyor. McLaren, "madalya hırsının kolektif ahlak, etik pusula ve olimpiyatların centilmenlik ruhu gibi ilkeleri unutturduğunu" söyledi.

Verilerin ancak bir bölümüne ulaşabildikleri için doping bilançosunun tam kesinleşmediğini ifade eden Kanadalı hukuk profesörü McLaren, ellerinde delil olarak 1 166 belge bulunduğunu açıkladı. Temmuz ayındaki ilk doping raporunu 57 günde tamamlamak zorunda kalan WADA spor hukukçusu 2012 – 2015 yılları arasında Rus sporcularının dopingli olduğunu kanıtlayan 650 pozitif test sonucunun kaybolduğunu duyurmuştu.

"Rusya bütün müsabakalardan men edilmeli"

Alman Milli Dopingle Mücadele Ajansı Başkanı Andrea Gotzmann, "Nihai rapordaki bilgiler karşısında nutkumuz tutuldu” dedi. Gotzmann, "Rus sporundaki sistematik, organize ve düzenci doping uygulamasının ayrıntıları karşısında hayrete kapıldıklarını, sporcuların insan onurunu hiçe sayan resmi doping sistemine entegre edildiklerini ve adları bilinen şahıs ve kuruluşlar hakkında hukuki işlem yapılmasını istediklerini" sözlerine ekledi.

Alman Atletizm Federasyonu Başkanı Clemens Prokop daha da ileri giderek bütün Rus sporcuların belirsiz süreyle müsabakalardan men edilmelerini istedi. Prokop, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi inandırıcılığını yitirmek istemiyorsa, olimpiyat hareketini böylesine lekeleyen bir ülkeye hak ettiği önlemleri uygulamalıdır” dedi.

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DW/dpa/Reuters/AG/HS