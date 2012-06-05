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Binbir surat yakalandı!

Emniyette işlemleri tamamlanan D.Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

05 Haziran 2012 02:30

 

Sahte kimliklerle ve eşkal değiştirerek, farklı bankalardan 17 bin 500 lira kredi çeken, 300 bin liralık da kredi başvurusu yaptığı öne sürülen 1 kişi İstanbul'da tutuklandı.
 
Bankalar tarafından kredi geri ödemelerini geciktirdiği gerekçesiyle aranan Emrah A. adlı kişi, kendi kimlik bilgileri kullanılarak 5 farklı bankadan adına 17 bin 500 lira kredi çekildiğini belirledi.
 
Emrah A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı kimlik bilgileri ile Esenyurt, Beşiktaş ve Bayrampaşa'daki farklı banka şubelerinden kredi çekildiği ve bir çok kredi başvurusu yapıldığını tespit etti.
 
Bankaların güvenlik kameralarının 3 aylık kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kredi çekimleri ve taleplerinin ''Binbir Surat'' olarak adlandırılan D.Ç. tarafından yapıldığını belirledi.
 
Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen D.Ç. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
 
Şüphelinin, 9 kişinin kimlik bilgilerini kullanarak farklı kıyafetler, takma sakal ve bıyık takarak eşkalini değiştirmek suretiyle 17 bin 500 lira kredi çektiği, 300 bin lira kredi için de başvuruda bulunduğu öne sürüldü.
 
 
 

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