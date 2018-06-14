Binbaşının şehit olduğu saldırının faili Gri listede aranan PKK'lı öldürüldü

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de 25 Eylül 2015 günü merkez Çiçekli köyü kırsalında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'i şehit eden PKK\'lı terörist \'Ferhat Dersim\' kod adlı Ertan Erol, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklayamaya çalıştığı sırada yapılan havan atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Valilik, öldürülen PKK\'lı Erol\'un İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesinde Gri katogoride bulunduğunu bildirdi.

Tunceli - Hozat karayolunda, Mayıs ayında, bir grup PKK\'lının el yapımı patlayıcı döşemeye çalıştığı bilgisini alan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon başlattı. PKK\'lıların el yapımı patlayıcıyı tuzakladıkları karayolunun koordinatlarının belirlemesinden sonra bölgeye Fırtına obüsleri ile top atışı yapıldı. Yapılan top atışları sırasında patlayıcı tuzaklayan İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesindeki gri kategoride yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, etkisiz hale getirildi.

Bölgede olan bir grup teröristin, top atışlarıyla öldürülen PKK\'lı Erol\'un parçalanmış cesedini olay yerinden alarak ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı. Uzaklaşan grubun izini süren güvenlik güçleri, öldürülen teröristin cenazesinin arkadaşları tarafından gömüldüğü bölgeyi tespit etti. Güvenlik önlemleri alan jandarma birlikleri, cesedin gömüldüğü bölgeye olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Cesedin gömüldüğü yerde çıkarılmasının ardından, yapılan incemelerle öldürülen teröristin, PKK\'nın sözde Dersim eyaleti batı cephesi sorumlusu Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ

PKK\'lı Ertan Erol\'un 25 Eylül 2015 günü Çiçekli Köyü kırsal alanında operasyonda olan askerlere pusu kurulması sonucu Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzeli şehit eden terörist olduğu ayrıca Tunceli kırsal alanında birçok yol kesme ve araç yakma olayına karıştığı bildirildi. Erol\'un 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP\'de Ankara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil\'in küçük kardeşi olduğu öğrenildi.

PKK\'lı Erol\'un etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği\'nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla belirlenen hedeflere yönelik yakın zamanda yapılan top atışları sırasında güvenlik üçlerimize eylem amacıyla karayoluna el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu Terör Arananlar Gri Listede bulunan Ferhat Dersim kod isimli Ertan Erol döşemeye çalıştığı el yapımı patlayıcırın infilak etmesi sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Top atışları sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in şehit edilmesi olayının da faili olduğu değerlendirilmektedir.\"

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