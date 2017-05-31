Binbaşının "Kaçakçılık yapıyor" diye ihbar ettiği araç MİT'in çıktı, tutuklandı

Mardin'de, geçen mart ayında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Mete A.'nın, 'İnsan kaçakçılığı yapılıyor olabilir' diyerek plakasını polise ihbar ettiği araç, MİT Mardin Bölge Başkanlığı'na ait çıktı. İhbarın 'kumpas' olduğu ortaya çıktı ve Binbaşı Mete A. tutuklandı.

DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi'ne 6 Mart günü arayan Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Mete A., Türkiye-Suriye sınırında kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri bir aracın plakasını vereceğini söyledi. Kapalı kasa kamyonetin plakasını veren Binbaşı Mete A., polis sorumluluk bölgesi olması nedeniyle emniyetin operasyon yapmasını istedi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri plaka üzerinden yaptığı sorgulamada kamyonetin Mardin MİT Bölge Başkanlığı'na tahsisli olduğunu tespit etti ve operasyondan vazgeçildi. Durumdan haberdar edilen Emniyet Müdürü, olayı İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'na bildirildi.

Konu ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarı yapan Binbaşı Mete A. hakkında, Adana'daki MİT Tırları olayı gibi bir kumpas planladığı iddiasıyla soruşturma başlattı. 12 Mart günü gözaltına alınan Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Mete A. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede 'anayasal düzeni bozmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.