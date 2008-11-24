Binbaşının intikamı alındı

Ağrı Valiliği, Sinekli Yaylasında ölü ele geçirilen teröristlerin Binbaşı Süleyman Can'ın şehit edildiği çatışmada da yer aldığının belirlendiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım 2008 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı-Kars ara hattında bulunan Çömçe bölgesinde icra edilen operasyon sonrasında, bölgeden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şöyle denildi:

''İcra edilen iz takibi faaliyeti neticesinde, 19 kasım 2008 tarihindeki aynı bölgede çıkan silahlı çatışma olayına karışan bir grup teröristin, 23 Kasım 2008'de sabah saatlerinde, Yukarı Pamuktaş köyü bölgesine geldikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen operasyon birlikleri, teröristleri çembere almış, teröristlerin bulunduğu yerin yakınındaki evlerde yaşayan sivil halkın emniyetli bölgeye tahliyesinin ardından, (teslim ol) çağrısı yapılmıştır. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist ise ağır yaralı olarak silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ağır yaralı terörist, en yakın sağlık kuruluşuna nakli esnasında, yolda yaşamını yitirmiştir.''

Açıklamada, diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.





