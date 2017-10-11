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Binaya çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, evdekiler deprem korkusu yaşadı

Faruk KIYAK/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde, kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki binaya çarptı

11 Ekim 2017 12:57

Faruk KIYAK/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki binaya çarptı. TIR sürücüsü, yaşamını yitirirken, evdekiler de deprem korkusu yaşayarak, yataklarından fırladı.
Olay, sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Karamürsel Ereğli Mahallesi\'nde bulunan Turna Sokak\'ta meydana geldi. Adem Özdoğan yönetimindeki 41 GB 992 plakalı TIR, bir andan kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan binaya çarptı. TIR\'ın çarptığı dairede yaşayan Sarıgül Ailesi, büyük korkuyla yataklarından kalktı. Çevredekiler, 112 Acil Servis\'e olayı haber verdi. Sağlık ekipleri, Özdoğan\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay sonrası ev sahibi Lokman Sarıgül, korktuklarını belirterek, \"Sabaha karşı TIR çarptı, uyandık\" dedi. Binada yaşayanlar ise TIR\'ın çarpmasıyla deprem korkusu yaşadıklarını söyledi.
TIR sürücüsünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazayla ilgli soruşturma başlatıldı.

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