-BİNAY TOPLAMDA 335 KİLO KALDIRARAK BRONZ MADALYA ALDI ANTALYA (A.A) - 21.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Mete Binay, toplamda 335 kilo kaldırarak bronz madalya aldı. Koparmada 160 kilo ağırlık kaldırarak altın madalya kazanan Binay, silkmede 175 kilo kaldırdı. Binay, toplamda 335 kilo ağırlık kaldırarak bronz madalya kazandı. Silkmede Çin'den Hui Liao, 184 kilo ağırlık kaldırarak ilk hakkında altın madalyayı garantiledi. İkinci hakkında 198 kilo ağırlık kaldıran Liao, toplamda 358 kiloya ulaşarak hem silkmede, hem de toplamda yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Silkmede, Kuzey Kore'den Kum Sok Kim, 181 kilo ile gümüş, aynı kiloyu kaldıran Rusya'dan Armen Kazaryan bronz madalya aldı. Toplamda ise 337 kilo kaldıran Romanya'dan Ninel Miculescu gümüş madalya kazandı. -10 GRAM İLE GELEN ALTIN- Mete Binay, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu koparmada 160 kilo kaldırarak kazandı. Çinli Hui Liao ile aynı ağırlığı kazanan Binay, rakibinden 10 gram daha hafif olunca altın madalyaya ulaştı. -2 YAŞINDAKİ OĞLU DESTEK VERDİ- Şampiyonayı bir altın, bir de bronz madalya ile kapatan Binay'ı, salondaki Tokat'tan gelen ailesi de destekledi. Özellikle koparmada büyük bir heyecan yaşayan eşi Emine, sık sık 2 yaşındaki oğlu Yiğit Arda'yı öperek, mutluluğunu oğlu ile paylaştı. Bu sırada milli sporcunun annesi Züleyha Binay'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Emine Binay, ''Onunla çok gurur duyuyorum. O her şeyin en iyisine layık. Allah emeklerimizi boşa çıkarmadı. Oğlumun şansına yarıştı ve kazandı'' dedi. Baba Abil Binay da ''Vatana, millete hayırlı olsun. Onunla olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz'' diye konuştu.