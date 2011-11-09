-Binay: ''Rekoru seneye kıracağım'' PARİS (A.A) - 09.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 4. gününde Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran erkekler 69 kilo sporcusu Mete Binay, şampiyonluğun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Mete Binay, bu şampiyona için yaklaşık 3.5 aylık bir kamp geçirdiklerini belirterek, ''Hocalarımın gözetiminde sıkı bir çalışma dönemi geçirdik. Dünya şampiyonası benim için çok önemliydi. Şampiyonluk sürpriz olmadı. Hedefim rekordu. Geçen sene de denemiştim olmadı. 11 yıldır kırılamayan bir rekoru kırmak için 2 yıldır çalışıyorum ama yine olmadı. İnşallah seneye kıracağım. 2012 Londra Olimpiyadı'nda altın madalyaları rekorla süslemek istiyorum'' diye konuştu. Mete Binay, rekor denemeyi kendisinin istediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Hocam dereceye girelim ona göre bir ağırlığı dene dedi. Ancak ben ısrarla rekoru denemeyi istedim. Çünkü hazırlıklı geldim. Aynı kiloyu Türkiye'de antrenmanlarda denemiştim. Tesadüf diye değil çok kararlı ve hırslı girdim. Ayrıca bu 11 yıldır kırılamayan bir rekor, bir de öyle bir özelliği var.''