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Binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA) - ANKARA'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

23 Kasım 2017 01:42

Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA) - ANKARA\'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 864. sokakta 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle binada ve çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri kendi imkanları ile binayı tahliye ederken, çevrede bulunan araçların sahipleri bulunarak başka sokaklara çekilmesi sağlandı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini merakla izledi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.


 

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