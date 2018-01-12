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BİNANIN ALTINDAKİ TRAFO PATLAMASI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Güngören'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi

12 Ocak 2018 02:19

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Güngören\'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesilince mahalle 3 saattir karanlıkta kaldı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Patlamaların ardından alev alan elektrik kabloları
AKTÜEL
-Patlamanın olduğu trafo
-Toplanan mahalleli
-Mahalleli ile röp.
-Karanlıkta kalan mahalle
-BEDAŞ görevlileri
-BEDAŞ görevlileri ile mahalleli arasındaki diyaloglar
Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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