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Ekonomi

Binance, Hong Kong'da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi

06 Ağustos 2021 13:17

Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.

Dünya'nın haberine göre Binance, yürürlüğe giren yeni karar ile Hong Konglu kullanıcıların yeni türev ürün hesabı açamayacaklarını belirtti.

Açıklamaya göre, daha sonra yapılacak bir tarihten itibarin Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceğini de duyurdu.

Açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı da vurgulandı.

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