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Ekonomi

Binance, ABD’de halka arz edilebilir

26 Temmuz 2021 15:40

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in ​CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in halka açılabileceğini söyleyerek, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" dedi.

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