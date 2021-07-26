Binance, ABD’de halka arz edilebilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in ​CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in halka açılabileceğini söyleyerek, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" dedi.

Binance'in ​CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in halka açılabileceğini söyledi.

Tayland'da bir etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değelendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.



Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

Binance’den ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Binance US’in merkezi San Francisco şehrinde bulunuyor ve Brian Brooks tarafından yönetiliyor. Binance US, Binance’in dünya çapında karşılaştığı düzenleyici sorunlarına rağmen hisselerini bir ABD borsasında alıp satmak istiyor. Merkezi şu anda Cayman Adaları’nda bulunan Binance, başlangıçta Çin’deydi ancak 2017’deki kripto yasağı nedeniyle önce Japonya ardından ise Malta’ya taşınmıştı.