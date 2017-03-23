Binali Yıldırım'ın Tunceli ziyareti sosyal medyada ti'ye alındı

Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum için yaptığı geziler devam ediyor. Bunun için Yıldırım'ın Tunceli ziyareti vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada ise kullanıcılar #TunceliEvetdiyor hashtagine #DersimHayırdiyor diyerek tepkilerini dile getirdi.

Tunceli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde birinci parti %55.9 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi olurken, AKP %10.6 ile 3. sırada yer almıştı.

AKP Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ziyaret öncesi "Biz Tuncelili hemşehrilerimizin de, Sayın Başbakanımızı dinlemek üzere o gün meydanı dolduracağına inanıyoruz" dedi.