Binali Yıldırım'ın önüne gelen ilk anket: AKP'nin oy oranı yüzde 53'e çıkıyor, HDP yüzde 7'de kalıyor

AKP Genel Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ın seçilmesinin ardından ORC'nin yaptığı ankete göre, AKP'nnin oy oranı yüzde 53'e çıkıyor. Yüzde 24 olan CHP'nin oylarını yüzde 13 ile MHP takip ediyor. HDP ise yüzde 7 ile baraj altında kalıyor.

"Erken seçim AKP’ye yarar"

ORC Araştırma Sahibi Mehmet Murat Pösteki, olası bir erken seçimin en son anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranlarına olumlu yansıyacağı öngörüsünde bulundu.

Vatan'da yer alan habere göre, Pösteki, “MHP yönetiminde yani Devlet Bahçeli kalsa da başka bir genel başkan da gelse MHP yönetimi devletin yanında olmadığı ve başkanlık sistemine destek vermediği takdirde MHP seçmeninin büyük bir bölümü devletten yana tavrını koyacaktır. Yapılacak ilk seçimde de MHP’ye oy vermeyecektir. Bu da MHP’nin baraj altı kalacağı anlamına gelir. Olası bir erken seçimin en çok yarayacağı parti AKP olacak. Olası bir erken seçimde HDP baraj altı, MHP’nin tutumuna göre her şey değişebilir. AKP'nin ise yarın seçim olduğu takdirde yüzde 52-53 bandının altına düşmeyeceği hatta daha da yükseleceği son araştırmalarda ortaya çıkıyor” dedi.

"Referandum olursa..."

Seçmenin başkanlık sistemine desteğinin arttığını da söyleyen Pösteki, "Vatandaş sistemin değişmesini istiyorsa referandum sandığını önüne koymasanız bile ilk seçimde AKP'ye 400 vekil vererek bunu gerçekleştirir” diye konuştu.

Vatandaş Binali Yıldırım'dan ne bekliyor?

Anket çalışmasının ikinci bölümünde ise vatandaşın yeni Başbakan Binali Yıldırım'dan beklentilerine ilişkin sorular soruldu. Anket sonuçlarını değerlendiren Pösteki, halkın beklentilerini şu şekilde sıraladı;

- Yeni Anayasa ve Başkanlık sisteminin süratle hayata geçirilmesi.

- Terörün ve tüm unsurlarının etkisiz hale getirilmesi. Yani, PKK, IŞİD, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı silahlı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi,

- Finans kaynaklarının kesilmesi ve terör örgütlerine yardım edenlerin önünü kesilmesi,

- Paralel Yapı ile mücadelenin daha caydırıcı ve sert olması,

- Sınırlarımızı tehdit eden tüm unsurlara karşı ekonomik ve diplomatik her türlü cevabın verilmesi