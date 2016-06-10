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Binali Yıldırım'ın yalanlamadığı kumarhane görüntüleri için oğlu Sözcü'ye tekzip gönderdi!

Tekzip metninde, haberin "Sinsi bir provokatif komplo" olduğu iddia edildi

10 Haziran 2016 11:06

Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı Singapur'da kumar oynarken görüntüleyen Sözcü gazetesinin haberine tekzip geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, 19 Nisan 2016'da “Bakanın oğlu kumar masasında” başlığıyla manşetten verilen haberi yalanlayamayan Başbakan Yıldırım'ın oğlu ‘'sinsi bir provokatif komplo" iddiasıyla tekzip gönderdi.

Sözcü tekzip kararına tepki gösterek, şu soruları yöneltti: 

- Ülke Singapur mu, değil mi: Singapur

- Burası bir kumarhane mi: Kumarhane

- Kumar oynayan bakanın oğlu mu: Oğlu

- Rulete paraları basıyor mu: Basıyor

- Sözcü'nün haberi doğru mu: Doğru

 

"Sinsi bir provokatif komplo"

 

Erkam Yıldırım'ın avukatının İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tekzip başvurusu kabul edildi. Sözcü avukatları “Bir gazetenin ve gazetecinin en önemli görevlerinden birisi kamu yararı taşıyan bu tarz haberleri olduğu şekilde tarafsız olarak kamuoyuna yansıtarak halkın bilgilenmesini sağlamaktır. Sözcü gazetesi de bu görev bilinciyle hareket etmiştir. Bu şartların hepsine haiz bir haber, hukuka bire bir uygun ve basın özgürlüğünün getirisidir. Ayrıca tekzip ihtarı usule aykırı olarak, gazetenin sorumlu Yazı İşleri Müdürü Enver Kaya'ya değil bir başka kişiye yapılmıştır” diyerek karara itiraz etti. Ancak İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddetti. Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın avukatları söz konusu tekzip metninde, haberi yalanlamazken, "sinsi bir provokatif komplo" olduğunu ileri sürdü. 

 

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