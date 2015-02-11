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Binali Yıldırım’ın kardeşine silahlı saldırı

İddiaya göre, İlhami Yıldırım'ın bulunduğu otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı

11 Şubat 2015 09:42

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kardeşi İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğradı. Olayda İlhami Yıldırım'ın şoförü karnından yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çekmeköy, Mehmet Akif Mahallesi, Gözlem Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, İlhami Yıldırım'ın bulunduğu otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olayda Yıldırım'ın şoförü Bünyamin Bilen (31) karnına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İlhami Yıdırım'ın ise saldırı anında kendini korumak için araçtan indiği, bu sırada da yere düşerek dizinden hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Bünyamin Bilen Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin Cerrahi Servisi'nde tedavisi devam eden Bilen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bünyamin Bilen'i hastanede ziyarete gelen yakınları konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Saldırının nedenini araştıran polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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