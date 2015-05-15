'Binali Yıldırım'ın evine kamyon yanaştırıp soymuşlar'

Meydan Gazetesi Ankara temsilcisi Ömer Şahin, eski Ulaştırma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Binali Yıldırım'ın evine hırsız girdiğini, “Koskoca kamyonu Binali Yıldırım’ın evinin önüne yanaştırıp soygun yapmışlar” mesajı aldığımda inanamadım. Görüştüğüm insanlar olayın doğru olduğunu söyledi.Gerçekten de hırsızlar bahçeye kamyonla gelip bir şeyler götürmüşler" sözleriyle köşesine taşıdı.

"Jandarma olay yerinde inceleme yapmış ama şu ana kadar failler yakalanmamış" diyen Şahin, Hırsızlar soyguna geldikleri evin Binali Bey’e ait olduğunu biliyorlar mıydı? Muhtemelen bilmiyorlardı. Zaten yerel kaynaklar bunun ‘adi’ bir hırsızlık olayı olduğu görüşünde. Ne diyelim? Geçmiş olsun Binali Bey!" ifadelerine yer verdi.

Ömer Şahin'in Meydan gazetesinde 'Binali Yıldırım’ı soydular!' başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

Kim ne derse desin AK Parti Hükümetlerine damga vuran bakanlardan oldu.

Hükümetin övünç sermayesi yaptığı duble yoldan, hızlı tren ve bilişim alanındaki atılımlara kadar bir dizi icraat onun döneminde yapıldı.

Binali Yıldırım’dan bahsediyorum…

Kör talih mi dersiniz yoksa ‘kader’ mi. Aksilikler Binali Bey’in peşini bir türlü bırakmıyor.

Belediye başkan adayıydı; kazanamadı. Bu arada bakanlığı gitti.

Son 1 yılda eski bakanlığı dahil göreve getirdiği bürokratların neredeyse tamamı darmadağın edildi.

Ahmet Davutoğlu ile birlikte ‘Başbakan adayı’ olarak adı son tura kalan 2 isimden birisiydi; olmadı.

En güçlü ismin yanında Saray’ın en güçlü danışmanı olması da yetmedi.

Milletvekili aday listesinde adı Binali Yıldırım ile anılan isimler konmadı.

Öyle ki en yakınındaki isim olan eski TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman bile önceden ‘hayırlı olsun’ mesajları aldığı halde o listede yer bulamadı.

Sadece siyaset ve bürokraside mi rüzgar Binali Bey’in aleyhine esiyor?

‘Murhpy Yasası’nı bilirsiniz. İşler bir kere ters gitmeye görsün… Binali Bey’in ki de o hesap!

Ankara’nın Kazan İlçesi son dönem siyasilerin gözdesi. Savunma sanayiinin üssü olmaya aday Kazan, aynı zamanda haftasonu nefes almak, toprakla uğraşmak isteyen siyaset ve bürokrasinin nefes aldığı yer haline geldi.

Kazan’da bahçesi olan isimlerden birisidir Binali Bey. Sanırım bir yıl önce mütevazı sayılabilecek 1 dönüm civarında içinde tek katlı evin olduğu bir bahçe almıştı.

Kazan’a sıkça gittiğim için biliyorum çevrede “Bakan Bey’in bahçesi” diye bilinir. Yüksek çam ağaçlarıyla çevrilidir.

Binali Bey bu hafta yine bir talihsizlik yaşamış. Bahçesine ‘hırsız’lar girmiş.

“Koskoca kamyonu Binali Yıldırım’ın evinin önüne yanaştırıp soygun yapmışlar” mesajı aldığımda inanamadım. Görüştüğüm insanlar olayın doğru olduğunu söyledi.

Gerçekten de hırsızlar bahçeye kamyonla gelip bir şeyler götürmüşler. Jandarma olay yerinde inceleme yapmış ama şu ana kadar failler yakalanmamış.

Hırsızlar soyguna geldikleri evin Binali Bey’e ait olduğunu biliyorlar mıydı? Muhtemelen bilmiyorlardı.

Zaten yerel kaynaklar bunun ‘adi’ bir hırsızlık olayı olduğu görüşünde.

Ne diyelim? Geçmiş olsun Binali Bey!

Efkan Ala, Erzurum, 4 Kürt aday

Yine bir dostum haber etti. Güya Erzurum’da AK Parti mitinginin olduğu günlerde İçişleri Bakanı Efgan Ala ile partililer arasında müthiş bir tartışma yaşanmış.

Ben ‘tartışma’ diye yazıyorum. O bana ‘kavga’ diye anlatmıştı.

O kadar gürültülü olmuş ki bu ‘tartışma’ polisler bile “ne oluyor?” diye hareketlenmiş.

Söyleyene göre tartışmanın sebebi ‘aday listesi’ymiş. Gerginlik listedeki ‘Türk-Kürt’ dengesinden çıkmış.

Şöyle özetledi durumu: “Erzurum milliyetçi bir şehir ama AK Parti listesindeki 6 adaydan 4’ü Kürt. Bu durum rahatsızlık doğurdu. Listeyi yapan Efkan Bey’e tepki bu yüzden.”

Erzurum’u ve Ankara’daki uzantılarını arayarak görüştüm. Böyle bir ‘tartışma’ olduğu doğrulanıyor ama bunun ‘kavga’ya dönüştüğü konusunda en azından benim görüştüklerimde net bilgi yok.

Aktarılan bilgiler ‘kavga’ olasılığından daha ilginç geldi bana. O Erzurum ki yıllarca ‘ülkücülerin kalesi’ olan illerden biliniyordu ve şimdi iktidar partisinin rekor oy aldığı bu ilde 6 adaydan 4’ünü Kürt orijinli isimlerden seçtiği söyleniyor.

Erzurum’u bilenler ve orada yaşayanlarla görüştüm. Şunları duydum:

AK Parti’nin ‘Erzurum patronu’ eskiden Recep Akdağ idi şimdi Efkan Ala.

Efkan Ala aktif bakan gibi güçlü ve bu gücünü her yerde hissettiriyor. Partide, ilde, bürokraside gücünün zirvesinde.

Yerel seçim, onun gücünü pekiştirdi. Erzurum’da 21 belediyenin 13’ünde AK Parti, 1’inde CHP var. HDP’nin 4 belediyesi var. MHP, seçimde sıfır çekmişti.

Bu tablo yerel seçimde AK Parti-HDP arasında ‘ilçede size-büyükşehirde bize‘ anlaşması yapıldığı iddiasını güçlendirdi.

Listeleri Efkan Bey şekillendiriyor. 7 Haziran listesinde 4 Kürt aday özellikle şehir merkezinde olumsuz etki yaptı. Bu seçimde AKP 3, MHP 2, HDP 1 milletvekili çıkarabilir.

HDP barajı aşamasa bile AK Parti en fazla 4 milletvekili çıkarabilir.

