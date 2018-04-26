Binali Yıldırım'dan olaylı derbi yorumu: Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım'a Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla gündeme gelen sporda şiddet başlığı soruldu. Bunun için terör benzetmesi yapan Başbakan Yıldırım, yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı sinyalini verdi, "Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz" bilgisini verdi.

Sporda şiddete en ağır ceza

Son zamanlarda spor sahalarında yaşanan şiddete ve fanatizme ne diyorsunuz?



Ha terör ha sporda şiddet. Buraya da bazı yasal düzenlemeler getireceğiz, şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz. Yani insanlar niye gider maça kardeşim? Başkasının kafasını, gözünü yarmak için mi. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil, burada masum bir iş yok, zaten araştırmalar yapılıyor, bunun biraz planlı bir iş olduğu şüphesi de gözardı edilmiyor.