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Binali Yıldırım'dan OHAL Komisyonu'nun kararına ilk yorum

"Eğer itirazı reddedecek varsa bunlara yargı yolu açılacak"

22 Aralık 2017 17:13

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun aldığı ilk kararla ilgili olarak " Sadece duyumlarla, ihbarlarla, kanaatlerle değil, aynı zamanda mahkemelerinde esas aldığı kararlar çeçevesinde titiz bir çalışma yürütüyorlar" dedi. "Bu ne getirecek?" diye soran Yıldırım, "Eğer itirazı reddedecek varsa bunlara yargı yolu açılacak. Eğer iade edilen olursa, bunlarında haklılığı ortaya çıkmış olacak" ifadesini kullandı.

OHAL Komisyonu verdiği ilk kararında mesleğe iade başvurusunda bulunan bir kişinin talebini reddetti. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım,  OHAL Komisyonu'un kararına ilişkin şöyle konuştu:

Bildiğiniz gibi komisyon geçtiğimiz aylarda kanunla kuruldu. Dosyalarını temin ettiler. İstihbaratla ilgili gerekli bilgileri topladılar ve ilk kararlarını aldılar. Bundan sonra da ellerinde dosyaları gündemlerine almaya devam edecekler. Çok güçlü bir ekibi var. Çok kapsamlı çalışma yapıyorlar." 

"Sadece duyumlarla, ihbarlarla, kanaatlerle değil, aynı zamanda mahkemelerinde esas aldığı kararlar çeçevesinde titiz bir çalışma yürütüyorlar" diyen Başbakan Yıldırım, "Eğer itirazı reddedecek varsa bunlara yargı yolu açılacak. Eğer iade edilen olursa, bunlarında haklılığı ortaya çıkmış olacak" dedi.

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