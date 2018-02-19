Binali Yıldırım'dan Angela Merkel'e 'FETÖ' listesi

Başbakan Binali Yıldırım, Alman ziyareti esnasında mevkidaşı Angela Merkel'i 'FETÖ' hakkında bilgilendirdi. Yıldırım, Merkel'in isteği üzerine kendisine 'FETÖ'cü listesi verdi.

Yıldırım, "Gülen ve FETÖ'yü hafife alıyorsunuz. Bazı iltica taleplerine karşılık vermeden bizimle temasta olmanızda fayda var. Bu teröristlerden bazıları doğrudan darbede yer almı isimler" dedi. Merkel'in "Kimler mesela? Bize isim verin" demesi üzerine Türk heyeti tarafından bir liste hazırlandı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Almanya dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Yıldırım, ABD ile sorunların çözümü için de üçlü mekanizma kurulacağını, savunma ve dışişleri bakanlıklarının da kendi aralarında çalışacaklarını söyledi. Yıldırım "Sorun sadece YPG değil, 'FETÖ' ve Zarrab davası var" diye kaydetti.