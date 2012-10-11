Binali Yıldırım'a çağrı merkezi isyanı: Anamızın nikahını bile soruyorlar

İzmir'de çağrı merkezi açılışına katılan Bakan Binali Yıldırım, gelen telefonlardan birini açarak yanıt verdi. Binali Yıldırım'ın soruları üzerine telefondaki vatandaş, "Bir derdimiz var anlatacağız anamızın nikahını bile soruyorlar" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki dokuzuncu çağrı merkezi olan Plus Telekom Çağrı Merkezi'ni açılışını yaptı.

Bakan Yıldırım, gelen telefonlardan birini açarak, kendini tanıtmadan vatandaşın sorununu dinledi.

Muzaffer adlı vatandaş, "Cep telefonuma 'Borcunuz var' mesajı geldi. Ne kadar borcumu var? Ben düzenli olarak faturalarımı ödüyorum" dedi. Bakan Yıldırım da "Sen canını sıkma Muzaffer Bey, her derdin bir çaresi var. Neden canını sıkıyorsun? Borcun yoksa yanlış yapmışlardır. Biz de yanlış yapanın canına okuruz" dedi.

Yıldırım, Muzaffer Bey'e bilgilerinin güvenliği için annesinin kızlık soyadını sordu ancak Muzaffer Bey, "Neden soruyorsunuz?" dedi. Yıldırım da "Senin bilgilerini başkaları kullanmasın diye. Bilgilerini yazdık. Birisi ele geçirmesin diye ananın kızlık soyadının 2. ve 5. harflerini söyle" dedi. Muzaffer bey Bakan Yıldırım'ı tanımadığı için, "Bir derdimiz var anlatacağız anamızın nikahını bile soruyorlar" diye karşılık verdi. Konuşma tamamlanmadan telefon kapandı.

Bakan Yıldırım, açılan çağrı merkezlerinde 2 bin 500 kişinin çalıştığını, ar-ge merkezleri, e- ticaret merkezi ile dijital arşiv kentiyle istihdamda 5 bine yaklaşıldığını belirterek, "İzmir bilişimin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunların sayısı daha da artacak. Burada 250 kişi vardiyalı olarak çalışıyor. Çağrı merkezinin sayısı arttıkça İzmirli gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız" dedi.