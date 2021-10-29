Binali Yıldırım ziyaretine KKTC basınından tepki: Memleketi çiftliğe çevirenler arsızlıkta sınır tanımıyor

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizi yaşandığı sırada iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına katılacak olması tartışma konusu oldu.

KKTC'de yayımlanan Bugün gazetesi, Yıldırım'ın Hasan Taçoy'un arkadaşı olduğunu; Ersan Saner'in istifasından sonra onun göreve gelmesi için çaba sarf ettiğini ifade etti. Bazı KKTC yayınları, Taçoy'un Saner'in istifasında rol oynayan görüntülerinin yayılmasında rol oynadığını iddia etmişti.

29 Ekim'de "Yıldırım müdahale" manşetiyle çıkan Bugün gazetesi, "Memleketi çiftliğe çevirenler arsızlıkta sınır tanımıyor" yazdı.

"Pişkinlikte son nokta" alt başlığının altında, "Bir yıl önceki kurultayda Hasan Taçoy’un kazanamayacağı görülünce Faiz Sucuoğlu’nu arayarak yarıştan çektiren Binali Yıldırım, hakkındaki onca suçlamaya rağmen UBP Kurultayında konuşma yapmak üzere davet edildi. Yıldırım ve ekibinin son ana kadar müdahaleden vazgeçmeyeceği belirtiliyor" ifadeleri yer aldı.